La Comunità energetica Rinnovabile e Solidale di Lecco: un sistema tra comuni

Incontro al Fatebenefratelli di Valmadrera per illustrare l’opportunità

LECCO – Costituita il 18 giugno 2024, la CERS di Lecco sta crescendo in città attivando le due configurazioni cittadine di Belledo e di Bonacina, agganciando ad esse produttori e consumatori. In questa fase chiunque intenda installare e/o attivare nuovi pannelli fotovoltaici può collegarsi alla comunità e contribuire alla creazione di un incentivo per il Fondo di Comunità cittadino.

La CERS di Lecco, ente del terzo settore, iscritto al Runts, è un’opportunità non solo per la città stessa, ma anche per il territorio, perchè può accogliere soci di altri comuni limitrofi. La sua forma giuridica già costituita permette ad enti e imprese nei comuni che non hanno potuto farlo in autonomia, di richiedere l’adesione: è quello che stanno facendo alcuni soggetti dei vicini Comuni di Valmadrera, Civate, Malgrate e Galbiate.

Mercoledì 13 novembre, nella sala del centro Fatebenefratelli di Valmadrera, si è svolta una riunione ben partecipata, alla presenza dei 4 sindaci dell’area e delle imprese che nei mesi precedenti avevano risposto alla manifestazione di interesse proposta dai loro comuni, per illustrare questa opportunità. Ora, tutti coloro che sono interessati come produttori o come consumatori, possono inserirsi in questo percorso.

La presidente della CERS Silvia Negri ha spiegato come l’impegno del Comune di Lecco nella creazione della CERS oggi si rivela una risorsa importante per favorire la crescita di altre comunità di energia rinnovabile, attorno alle cabine primarie del territorio: “Nel percorso di autonomia energetica a cui siamo tutti chiamati e nell’ottica del miglioramento dell’efficienza del sistema, fare parte di una CERS permette oggi di entrare in una rete che favorisce processi virtuosi di miglioramento della gestione dell’energia e di creazione di un beneficio economico che finanzierà progetti a valore sociale e ambientale sul territorio, in particolare laddove sono presenti i fondi di Comunità”.

A questo collegamento la pagina dedicata all’associazione “Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale di Lecco – Ente del Terzo Settore”.