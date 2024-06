Lago di Como: meta irresistibile per i turisti americani grazie a cibo e vino Italiani

Lo dice un’indagine di Coldiretti e I Love Italian Food

LECCO – Il Lago di Como si conferma tra le destinazioni più ambite dai turisti americani, attratti dalla rinomata enogastronomia italiana. Un’indagine condotta da Coldiretti e I Love Italian Food (Ilif), presentata al Summer Fancy Food 2024 a New York, rivela che il 90% dei turisti statunitensi sceglie l’Italia per le sue eccellenze culinarie.

Il Lago di Como, con le sue province di Como e Lecco, si distingue come una delle mete preferite dai turisti d’oltreoceano. La fama del Lario, amplificata dalle celebrità americane come George Clooney che hanno scelto questa zona come residenza, rende questa destinazione glamour e irresistibile. Le bellezze naturali, unite alla qualità dell’offerta enogastronomica locale, attirano un turismo d’élite che contribuisce significativamente all’economia locale.

L’indagine di Coldiretti e Ilif, basata su un campione di oltre mille cittadini statunitensi, evidenzia che cibo e vino sono i motivi principali per cui i turisti americani scelgono l’Italia, con una percentuale del 90%. Questo dato supera arte e cultura (77%), storia e archeologia (65%) e bellezze naturali (61%). Le visite a parenti e amici sono al quinto posto con il 55% delle preferenze.

Le esperienze enogastronomiche più apprezzate includono gli assaggi dei piatti tipici regionali, le visite ai mercati contadini locali, degustazioni guidate di cibo e vino, lezioni di cucina italiana e pasti nei ristoranti stellati.

I turisti americani, come rileva Coldiretti Como Lecco, dispongono di un budget elevato e sono disposti a investire nella qualità del cibo durante le loro vacanze. I dati della Banca d’Italia confermano che il numero di visitatori americani in Italia è più che triplicato negli ultimi venti anni, superando i 4 milioni di arrivi nel 2023 e generando una spesa di quasi 6,5 miliardi di euro.

L’esperienza culinaria italiana ha un impatto duraturo sui turisti americani. Dopo il viaggio, il 32% dichiara di aver modificato significativamente le proprie abitudini alimentari, mentre il 6% le ha completamente cambiate. L’olio extravergine d’oliva si posiziona al primo posto tra i prodotti della Dieta Mediterranea più consumati, seguito da frutta e verdura, pesce, pasta e vino rosso.

Inoltre, il 77% dei turisti americani porta con sé souvenir enogastronomici per prolungare l’esperienza italiana anche dopo il ritorno a casa.

Il Lago di Como, con le sue province di Como e Lecco, rappresenta una destinazione di punta per i turisti americani, affascinati dalla combinazione unica di bellezze naturali e eccellenze enogastronomiche. Questa tendenza non solo rafforza l’economia locale, ma valorizza anche la cultura e i prodotti italiani a livello internazionale. Con una crescente attenzione alla qualità e una passione per le esperienze culinarie autentiche, i turisti americani dimostrano come il cibo e il vino possano essere una chiave fondamentale per il successo del turismo in Italia.