Montagna. Ferrate, in autunno parte il corso base di Uoei Lecco

Il corso si terrà nei mesi di settembre-ottobre

Cinque uscite alternate a lezioni teoriche serali per affrontare in autonomia vie ferrate di semplice difficoltà

LECCO – Cinque uscite pratiche in ambiente, alternate a lezioni teoriche serali: questo il ‘pacchetto’ incluso ‘In Ferrata – 1° corso base di movimentazione su vie ferrate’ proposto da U.O.E.I sezione di Lecco.

Si svolgerà nei mesi di settembre e ottobre ed è organizzato con il patrocinio della Scuola di Alpinismo e Sci-Alpinismo della Valle S. Martino. Le lezioni teoriche si terranno presso la sede sociale, in via C.so Promessi Sposi 23/1.

Gli scopi del corso sono quello di trasferire tutte quelle informazioni ed abilità necessarie per poter organizzare ed affrontare in autonomia e con ragionevole sicurezza un’escursione su vie ferrate di semplice difficoltà, e anche quello di rendere una persona autonoma all’interno di gruppi più esperti su ferrate più impegnative.

Per partecipare al corso non sono richieste particolari capacità alpinistiche: amare la montagna, aver voglia di iniziare ad approcciare ‘il verticale’ in sicurezza, volontà di approfondire le tecniche di movimentazione per prendere ancor più dimestichezza con le vie ferrate sono requisiti sufficienti.

Per informazioni ci si può rivolgere presso la sede U.O.E.I. Lecco il martedì ed il venerdì a partire dalle ore 21.00 oppure telefonare a Marco Rota ‘Fuoco’ tel. 3711466722.