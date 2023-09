NATweek03: smart working in natura, laboratori ed eventi ai Piani Resinelli

Dal 16 settembre all’8 ottobre tante iniziative ai Piani Resinelli

Il formato ‘sbarca’ a Lecco grazie alla collaborazione con Resinelli Tourism Lab

PIANI RESINELLI – Tre settimane di smart working immersi nella natura dei Piani Resinelli: il format di NATworking sbarca in provincia di Lecco grazie alla collaborazione con Resinelli Tourism Lab. L’iniziativa si terrà dal 16 settembre all’8 ottobre.

Nomadi digitali & smart workers che sognano la natura: il progetto di NATworking

NATworking è un’associazione fondata nel 2020 da nomadi digitali, studenti e lavoratori contemporanei che vogliono cambiare il modo di lavorare e che desiderano vivere in modo sostenibile. L’obiettivo dell’associazione, di base torinese, è favorire lo sviluppo locale e il turismo dolce nelle aree extra urbane, mettendo in rete una comunità di persone che vogliono migliorare le proprie condizioni di vita, di lavoro e di tempo libero arricchendo le relazioni individuali.

Tre settimane di co-living e co-working ai Piani Resinelli: la collaborazione con Resinelli Tourism Lab

Grazie alla collaborazione con Resinelli Tourism Lab, laboratorio di sviluppo turistico territoriale, il format sbarca per la prima volta in provincia di Lecco, ai piedi della Grigna. Nel caratteristico territorio dei Piani Resinelli gli smart workers provenienti da tutto il territorio italiano lavoreranno e vivranno insieme per tre settimane, presso la Base Scout. Durante la permanenza, oltre al lavoro a distanza è prevista una ricca programmazione di eventi aperti al pubblico: incontri con operatori locali, trekking ed escursioni, laboratori e convegni in collaborazione con Università e centri di ricerca.

