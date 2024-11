Nuovo Lungolago, proseguono i lavori: “Cronoprogramma rispettato”

Tra Piazza Cermenati e Piazza Stoppani realizzata la nuova rete di canali di scolo delle acque meteoriche

Rimosso il porfido che verrà poi riposizionato lungo la passeggiata e in corso le tracciature dei box alberi

LECCO – Proseguono i lavori sul lungolago cittadino, interessato da un importante progetto di riqualificazione (10 milioni di euro il quadro economico, finanziato in parte dal Pnrr) sia lato lago che lato monte.

“Il cantiere sta progredendo secondo il cronoprogramma – ha fatto sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi – al netto delle varianti di progetto fatte, una delle quali relativa alla realizzazione ex novo della rete di canali per lo scarico delle acque meteoriche tra Piazza Cermenati e Piazza Stoppani, dove si sta attualmente lavorando”.

Oltre agli scavi, in queste settimane è stato rimosso il porfido, che verrà poi recuperato e riposizionato lungo la passeggiata. “Si sta ora procedendo alla tracciatura dei box alberi che saranno quadrati come i preesistenti sul tratto di lungolago già riqualificato negli anni passati” ha fatto sapere l’assessore Sacchi “stiamo valutando se realizzarli di forma diversa più avanti, in base allo stato di fatto degli alberi e all’area di camminata”.

Da una decina di giorni i lavori sono iniziati anche a monte, su Piazza Stoppani: qui è stato scaricato l’asfalto per la successiva preparazione del fondo e posa in porfido, mentre l’accesso in pietra all’esercizio commerciale presente sarà preservato.

I lavori, iniziati a maggio scorso e legati alle scadenze prevista dal Pnrr, dovranno terminare entro l’inizio del 2026.