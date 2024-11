Officina Gerenzone al lavoro per pulire la fiumicella di via Ramello

Una quindicina di volontari al lavoro questa mattina, sabato, per liberare la fiumicella dai terra e rovi e prepararla al recupero del patrimonio locale

LECCO – Sabato di lavoro per i volontari dell’associazione Officina Gerenzone impegnati nella pulizia della fiumicella di via Ramello a Laorca.

Una quindicina di persone si sono rimboccate le maniche e con picche e badili hanno lavorato per iniziare lo svuotamento della fiumicella che, nel corso degli anni, si è rimpeitica di terra e successivamente è “fiorita” con la crescita di rovi e arbusti.

La giornata per il gruppo, guidato dal giovane presidente Paolo Colombo, è iniziata di buon mattino, quindi pausa pranzo all’ex scuola di Laorca e nel pomeriggio di nuovo al lavoro fino al calar del sole.

“La fiumicella, abbandonata da anni, aveva bisogno di una bella ripulita e oggi abbiamo iniziato il lavoro di svuotamento da terra e arbusti – spiega il presidente – Sono interventi fondamentali per il recupero e la di conservazione di quel che resta del prezioso patrimonio di archeologia industriale di cui Lecco può ancora vantare, soprattutto nei quartieri alti come Laorca. Per poter fare al meglio questo tipo di interventi servono volontari, pertanto rinnovo l’appello a tutti coloro che possono e vogliono dare man forte di contattarci alla mail officinagerenzone@gmail.com“.

Un sabato di lavoro che ha dimostrato, ancora una volta, quanto conti l’amore per il territorio. Grazie al lavoro dei volontari di Officina Gerenzone, la fiumicella di via Ramello ha fatto il primo passo verso una nuova vita, svelando il potenziale di uno spazio che racconta la storia industriale di Lecco. Con l’invito aperto a chiunque voglia unirsi, l’associazione guarda al futuro: c’è ancora tanto da fare, ma insieme è possibile riportare alla luce e preservare il patrimonio della Lecco che fu.