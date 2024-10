Paderno d’Adda-Robbiate: interconnessi i serbatoi Fornace e Mezzacosta

Migliorato l’approvvigionamento idrico tra i due comuni

Lario Reti Holding completa l’opera con 1,3 milioni di euro dal PNRR

LECCO – All’inizio di novembre 2023 sono stati avviati i lavori di Lario Reti Holding per il rifacimento e il completamento del tratto di adduzione tra il serbatoio Fornace e quello Mezzacosta, rispettivamente nei comuni di Paderno D’Adda e Robbiate. L’intervento, dal valore di 1,3 milioni di euro, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU/PNRR, ottimizzando la distribuzione dell’acqua nei due comuni, garantisce di fatto un approvvigionamento più efficiente e affidabile per i residenti, con particolare attenzione alla gestione delle pressioni idriche.

Il cuore del progetto ha riguardato la sostituzione di vecchie tubazioni oltre alla posa di alcune saracinesche di sezionamento della rete idrica e la realizzazione di una cameretta interrata per riduzione pressione. Questo approccio ha ridotto significativamente le oscillazioni di pressione nella rete di distribuzione, migliorando notevolmente l’efficienza complessiva del sistema idrico e garantendo una minore usura della rete stessa.

Durante i lavori alla condotta di adduzione, è stata rinnovata anche la rete di distribuzione alle abitazioni presenti in zona, composta da tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità), un materiale plastico altamente resistente all’usura e al tempo, per uno sviluppo complessivo di circa 2.700 metri. Gli aspetti ambientali sono stati prioritari sia durante la fase di progettazione che in quella di realizzazione. Tutti i manufatti, ad eccezione degli idranti, sono stati completamente interrati, preservando così l’aspetto visivo del luogo di realizzazione.