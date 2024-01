Pallavolo: Picco Lecco sconfitta in casa contro San Giovanni in Marignano

Primo set per la Picco Lecco, ma poi le romagnole chiudono per 3 a 1

Esordio biancorosso nella parte finale del set di Valentina Cantaluppi, classe 2004, ex Offanengo.

LECCO – Orocash Picco Lecco sconfitta in casa contro Omag Mt San Giovanni in Marignano. Le biancorosse non sono riuscite nell’impresa di conquistare punti utili, le romagnole chiudono 3-1.

Partita in crescendo per le ospiti: dapprima in fase di studio, poi efficaci nel chiudere il match.

Picco inizia forte giocando punto a punto con una buona prestazione di San giovanni in Marignano. Verso meta’ parziale tenta la fuga (16-13) e sigla uno splendido break (19-13).

Primo set 25-20 a favore di Picco. Per il secondo set Inizio equilibrato (7-8), poi le ospiti allungano (11-15) e amministrano il vantaggio fino alla fine del set 18-25.

Terzo set tutto delle romagnole che governano il gioco con sicurezza (11-19). Le ospiti conquistano il primo punto in palio, chiudendo il parziale 25-18.

Calo di prestazione per Picco nell’ultimo parziale. Le romagnole bissano la prestazione del quarto set e chiudono la partita.

“Sono molto contenta del mio esordio, buona prestazione. Siamo partite molto bene nel primo set, poi hanno fatto bene e noi siamo calati” ha precisato la nuova arrivata biancorossa Valentina Cantaluppi.

“Loro bella squadra, capace di tenere il ritmo. Poi distacchi notevoli che non ci hanno permesso di giocare. Ultima partita a Mondovi’, occasione per fare punti e muovere la classifica” ha aggiunto Milano.