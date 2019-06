Panerai, Sora e Segantini: tre opere in dono a Villa Manzoni

La collezione della pinacoteca di Villa Manzoni si arricchisce grazie al gesto di tre lecchesi

Donate tre opere di Ruggero Panerai, Orlando Sora e Giovanni Segantini

LECCO – Tre doni preziosi, tre dipinti nelle disponibilità di tre famiglie lecchesi che ora possono essere ammirati da tutti nella galleria d’arte di Villa Manzoni.

Si tratta delle opere “Soldati in attesa” di Ruggero Panerai donato da Piero Fiocchi, la “Maternità” di Orlando Sora donato da Andrea Zecca e il dipinto di Giovanni Segantini “Il naviglio a Ponte San Marco” ricevuto in deposito nel 2018 da Lelio Cavalier e già esposto al pubblico di Lecco in occasione della mostra “Ottocento Lombardo” a Palazzo delle Paure tra l’ottobre 2018 e il gennaio 2019.

Ieri, giovedì, a Villa Manzoni, si è svolta una piccola cerimonia di ‘benvenuto’ alle tre opere e di ringraziamento ai donatori, alla presenza del sindaco Virginio Brivio, dell’assessore Simona Piazza e della direttrice del Polo museale di Villa Manzoni, Barbara Cattaneo

“Questi gesti di altruismo nel settore della cultura magari possono essere percepiti meno immediatamente rispetto a donazioni in altri ambiti, come nel sociale e nel settore assistenziale, invece sono parimenti meritori, perché coltivare la dimensione culturale significa coltivare anche le relazioni – ha sottolineato il primo cittadino – La dimensione del bello migliora la qualità della vita delle persone”.

Il sindaco ha espresso anche “un auspicio, quello che i lecchesi per primi siano consapevoli non solo della bellezza dei nostri luoghi, delle nostre montagne e del lago, ma anche del patrimonio artistico che ci appartiene”.