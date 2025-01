Parco Adda Nord. Approvato all’unanimità il DUP insieme al Bilancio di Previsione

Avvio di nuove iniziative per la tutela ambientale, culturale e sociale del territorio

Il Presidente Monti: “L’attività prosegue all’insegna della continuità”

LECCO – Durante la seduta di martedì 14 gennaio, la Comunità dei Sindaci del Parco Adda Nord ha approvato all’unanimità il Documento Unico di Programmazione (DUP) insieme al Bilancio di Previsione 2025/27. Il DUP, strettamente connesso al bilancio, rappresenta lo strumento fondamentale per orientare le attività strategiche e operative dell’ente nel medio e lungo periodo.

“Questa attività proseguirà nel solco della continuità con quanto realizzato negli ultimi anni – afferma il Presidente Giorgio Monti ai Sindaci presenti a Villa Gina e a quelli collegati da remoto – Continueremo a portare avanti i progetti già avviati e, ora che il consiglio di gestione è stato definito, valuteremo ulteriori interventi che saranno approfonditi e dettagliati man mano che l’operatività entrerà a pieno regime”.

Con la recente nomina di Luca Liberi (Consigliere Comunale di Bellano e Dirigente provinciale con delega agli Enti Locali) come rappresentante di Regione Lombardia, e la designazione, avvenuta nella prima metà di dicembre, della Sig.ra Maria Antonia Ceriani da parte delle associazioni professionali agricole, il nuovo Consiglio del Parco è ora al completo. Oltre al Presidente Giorgio Monti, sono già stati riconfermati da ottobre i membri Ignazio Ravasi, Alessandro Chiodelli e Iris Corberi. Il nuovo Direttore del Parco, il cui nome è in fase di definizione, assumerà ufficialmente l’incarico a partire dal prossimo mese di marzo.

“Oltre alla conservazione della biodiversità e alla valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico, che rappresentano i compiti fondamentali di ogni area protetta, il Parco Adda Nord continuerà a svolgere un ruolo attivo nella promozione della ricerca culturale, nel sostegno a un turismo sostenibile e nello sviluppo dell’educazione ambientale, rivolta sia alle scuole che agli adulti” spiega Giorgio Monti.

Per l’anno scolastico 2023/2024, ben 68 classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado hanno aderito ai programmi educativi del Parco, coinvolgendo un totale di 1.372 bambini. Il Presidente Giorgio Monti sottolinea: “La missione più ampia del Parco Adda Nord è quella di adottare un approccio integrato, coinvolgendo non solo le Amministrazioni locali, ma anche le associazioni del territorio. Sul piano tecnico, gli uffici sono impegnati nell’attuazione della Variante del Piano Territoriale di Coordinamento, in stretta collaborazione con i comuni e gli operatori economici locali”.

Inoltre, aggiunge: “Un ulteriore supporto sarà fornito alla vigilanza economica, attraverso l’ampliamento del corpo dei volontari, che verrà potenziato grazie all’ingresso di nuove risorse provenienti dal recente corso di formazione organizzato dal nostro ente”.

L’impegno culturale del Parco Adda Nord continua con rinnovato slancio. Il Parco sosterrà nuovamente il tour teatrale “I Luoghi dell’Adda”, promosso da Teatro Invito, che nel 2025 celebrerà la sua 20esima edizione; è già confermato uno spettacolo a Villa Gina.

Nel 2024 è partito un nuovo triennio di finanziamenti per i programmi regionali del BioBlitz, Ben-Essere in Natura e Scuola a cielo aperto, che propongono iniziative di educazione ambientale per le scuole e progetti legati alla natura, da realizzare secondo le modalità definite dagli uffici regionali e da AREA Parchi.

Già in programma per la prossima primavera la mostra d’arte “Un volo metafisico. Alessandro Tofanelli tra pittura e documentario”, curata dalla Bernabò Home Gallery di Trezzo sull’Adda, che segnerà l’inizio di una serie di eventi culturali per rendere Villa Gina un centro sempre più vivo e dinamico.

Proseguiranno anche gli studi sulla presenza dei Longobardi e quelli legati all’opera di Leonardo da Vinci. A questo riguardo, è stato recentemente affidato un nuovo incarico allo storico dell’arte Luca Tomìo per approfondire il legame tra il paesaggio lecchese e lo sfondo della Monna Lisa. Per il 2025 è previsto un concorso a premi, ancora da definire, rivolto a pittori, fotografi e autori di cortometraggi e audiovisivi.

Un altro progetto in crescita sarà il marketing territoriale “Il Filo Blu – Storie tra acqua, terra e cielo”, sviluppato in collaborazione con l’Associazione culturale Art Maiora, con l’obiettivo di raccontare e promuovere le bellezze del territorio dell’Adda.

Oltre agli interventi attualmente in fase di realizzazione, tra cui il miglioramento del SIC Palude di Brivio, il progetto Natura Vagante, le prime azioni di attuazione del Piano di Indirizzo Forestale, il ripristino della funzionalità della passerella presso l’Oasi dell’Alberone di Villa d’Adda, il recupero ambientale della ex cava S. Barbara a Truccazzano, il contenimento delle specie ittiche alloctone, l’allestimento del nuovo centro visite Oasi le Foppe e il progetto di messa in sicurezza e recupero ecologico del Lago di Olginate, sono previsti anche ulteriori interventi di valorizzazione e tutela.

Tra questi, spiccano la valorizzazione naturalistica dell’area leonardesca e del “Sentiero Da Leonardo all’Unesco”, la gestione delle specie faunistiche e floristiche alloctone e invasive, un’indagine sulla qualità dell’ambiente fluviale e la riqualificazione ambientale della Palude di Brivio.