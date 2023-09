Polizia Stradale. Lecco ha un nuovo dirigente: è Alessandro Rossi

Classe 1992, era funzionario addetto presso la Polizia Stradale di Milano

Accolto dal questore Aragona, sostituirà la dott.ssa Anna Lisa Valleriani

LECCO – Si è insediato ieri, lunedì, accolto dal Questore della Provincia di Lecco Ottavio Aragona, il nuovo dirigente della Polizia Stradale di Lecco, dott. Alessandro Rossi, proveniente dal Compartimento Polizia Stradale Lombardia. Sostituirà il Commissario Capo dott.ssa Anna Lisa Valleriani.

Nato a Roma, classe 1992, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università ‘Luiss Guido Carli’ di Roma. Frequentatore nel 2017 della scuola di specializzazione per le professioni legali, nel 2022 ha conseguito il Master di II livello in Scienze della Sicurezza presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma.

Dal giugno 2018 al dicembre 2019 ha frequentato la scuola allievi Ispettori presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno. Successivamente, da Vice Ispettore, dal dicembre 2019 ad aprile 2021 ha prestato servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Novara.

Da aprile 2021 a giugno 2022 frequenta, quale vincitore di concorso, il 110° Corso per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia. Da giugno 2022 ad agosto 2023 presta servizio, quale Funzionario addetto, presso la Sezione Polizia Stradale di Milano.

Nell’augurargli un buon lavoro, il questore Aragona ha anche sottolineato l’importanza dell’incarico che il dott. Rossi andrà a ricoprire, al servizio della collettività.