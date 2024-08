Si è concluso il centro estivo “Mistery Cres”, tante attività per tanti bambini

Cinque settimane di attività per 265 tra bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

“Anche quest’anno il Cres ha rappresentato un importante servizio per moltissimi ragazzi e per le loro famiglie”

LECCO – La scorsa settimana è terminata l’edizione 2024 del Centro Ricreativo Estivo del Comune di Lecco. Quest’anno il centro è stato organizzato a tema “mistero” con prove ed enigmi da superare e risolvere attraverso il gioco di squadra. Hanno partecipato 265 giovani partecipanti alle attività promosse di cui 178 bambini delle classi dalla prima alla quarta della scuola primaria che hanno frequentato il Cres presso la scuola primaria Oberdan di via Consonni.

Sono 87 invece i ragazzi della classe quinta della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado che hanno animato il centro estivo della scuola secondaria di primo grado Don Ticozzi di via Mentana.

E’ stata una “vacanza” che ha tenuto la loro mente allenata, stimolando il loro ingegno, il loro intuito e il loro spirito di osservazione, mettendo alla prova le loro abilità di detective ed esploratori, incoraggiati dagli educatori a mettersi in gioco per esplorare, conoscere e divertisti, ma anche riflettere e prestare attenzione ai dettagli.

Fondamentale anche la collaborazione di associazioni, realtà territoriali e pubbliche amministrazioni. I più piccoli, insieme all’Associazione cinofila salvataggio nautico (Acsn), si sono immersi nel lago insieme ai cani da salvataggio, eseguendo con loro una simulazione di un salvataggio.

Invece, con i Vigili del Fuoco, hanno provato l’emozione di salire sull’autoscala e usare la manichetta antincendio, provando anche l’abbigliamento operativo.

Grazie alla collaborazione della Polizia di Stato è stato spiegato loro come si svolgono delle indagini e come funziona l’auto di servizio, mentre lungo il Sentiero del Viandante, con una guida turistica ambientale, hanno partecipato a una caccia al tesoro naturale.

Preziosa anche la collaborazione con Artimedia, con la lettura di un albo illustrato e il laboratorio manuale connesso, e con un’azienda agricola, che li ha accolti e avvicinati agli animali, proponendo attività manuali.

L’associazione “Lario Ludens” ha coinvolto i più grandi in giochi da tavolo a tema “mystery” e giochi di ruolo investigativi, mentre i ragazzi del Cres sono stati protagonisti di interventi assistiti con cani e asini di “Quel raglio del lago di como-pet terapy”.

Sono state organizzate per tutti delle uscite di caccia fotografica, giochi in scatola, laboratori creativi e artistici, giochi d’acqua, piscina, lidi attrezzati, pigiama party e gite in montagna.

Inoltre, sono state preparate anche delle uscite di apprendimento di buone pratiche da seguire in montagna e al lago durante l’estate, per una campagna di prevenzione degli incendi promossa dal servizio comunicazione del Comune di Lecco.

Così gli assessori del Comune di Lecco all’Educazione e Sport Emanuele Torri e alla Famiglia e Giovani Alessandra Durante: “Anche quest’anno il Cres ha rappresentato un importante servizio per moltissimi ragazzi e per le loro famiglie. Il numero così significativo di iscritti testimonia la validità della proposta”.

L’Assessora a Famiglia, Giovani e Comunicazione continua: “Ci sentiamo di ringraziare l’impresa sociale Consorzio Girasole, i coordinatori della cooperativa Sineresi e tutti gli educatori che si sono spesi affinché tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze potessero vivere un’esperienza di crescita nel gioco e nel divertimento. Ne approfittiamo per ricordare che dal 26 agosto fino al 6 settembre sarà attivato il progetto Ponti, un’importante possibilità per continuare nel solco tracciato dal Cres, offrendo alle famiglie un’ulteriore occasione per usufruire di un servizio di conciliazione famiglia-lavoro”.