Una nuova Alfa Romeo Tonale in dotazione alla Polizia di Lecco

La nuova “Pantera” sarà utilizzata per i servizi di controllo

Un importante aggiornamento del parco veicolare

LECCO – L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Lecco d’ora in avanti potrà contare sulla nuova Alfa Romeo “Tonale”, con la livrea Polizia di Stato, dallo stile sportivo e accattivante. Si rinnova, così, il binomio tra la Polizia di Stato e la casa automobilistica Alfa Romeo, iniziato negli anni ’50 con la 1900 Super TI speciale e proseguito poi negli anni sino ad arrivare alle Volanti bianco-azzurre approdate sulle strade italiane ad inizio anni ’80.

La nuova “Pantera” è dotata di un motore 1.500cc benzina hybrid da 163 cavalli, con cambio automatico a 7 rapporti, protezione balistica ed antisfondamento, equipaggiata con il tecnologico sistema “Mercurio Extended” utilizzato per velocizzare i controlli durante gli interventi operativi. Si affianca all’Alfa Romeo “Giulia”, da qualche tempo già in uso, dotata di motore 2000cc turbo da 200 cavalli con cambio automatico a 8 rapporti e trazione posteriore, gioiello tecnologico nel perfetto stile sportivo Alfa Romeo, per garantire standard ancora più elevati di sicurezza nelle città.

L’aggiornamento del parco veicolare della Polizia di Stato costituisce un importante tassello tra le numerose iniziative intraprese dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, volte ad incrementare l’efficacia dell’azione di prevenzione e soccorso pubblico, nonché di contrasto alla criminalità.