Valsassina, da Regione 13,5 milioni per migliorare gli impianti da sci

Zamperini: “Queste rinomate e frequentate località turistiche possono guardare al futuro”

Ecco gli interventi previsti a Bobbio e Artavaggio

LECCO – Un nuovo orizzonte per i Piani di Bobbio-Valtorta e per i Piani di Artavaggio in Valsassina, con impianti di risalita più sicuri e una capacità di trasporto superiore: è quanto sarà possibile realizzare attraverso un importante contributo da 13,5 milioni di euro assegnato da Regione Lombardia con l’approvazione del ‘Patto territoriale per lo sviluppo integrato delle aree montane e dei comprensori sciistici ed escursionistici in Provincia di Lecco – Strategia locale per lo sviluppo integrato e sostenibile della Valsassina’.

“Grazie a Regione Lombardia – commenta il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini – queste rinomate e frequentate località turistiche possono guardare al futuro con ottimismo mettendo in moto un robusto piano di investimenti, con risorse pubbliche e private, da complessivamente 35 milioni di euro”.

Il Patto Territoriale, oltre a Regione, coinvolge diversi enti sul territorio: Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera (capofila), i Comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno, Moggio e Valtorta, la Provincia di Lecco e la società Imprese Turistiche Barziesi (ITB).

“Questo risultato – aggiunge Zamperini – non sarebbe stato possibile senza la visione e l’impegno di Massimo Fossati, amministratore delle ITB, che con il suo investimento privato e grazie alla collaborazione tra più enti ha reso possibile questo percorso virtuoso per i territori montani della provincia di Lecco”.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria di Regione, l’importo complessivo necessario per attuare il patto è di 13.500.000 euro, i cui oneri sono coperti tramite fondi statali e regionali. In particolare, 5.726.089 euro provengono dal fondo per la montagna, con una parte destinata alle annualità 2025 e 2026, mentre 7.773.910 euro derivano dal fondo per i patti territoriali previsti dalla legge regionale 40/2017, con un riparto tra il 2025 e il 2026.

“Ringrazio l’Assessore Regionale agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, – prosegue Zamperini -. Anche questi impianti devono avere tutto il sostegno di Regione, anche per sfruttare al massimo l’occasione rappresentata delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026. Non solo neve olimpica: migliorare le infrastrutture potrà consentire l’organizzazione di gare e allenamenti e rendere ancora più accessibile l’offerta turistica anche negli anni successivi. Alcune opere, meteo e iter autorizzativo permettendo, dovrebbero essere completate prima dell’inizio dei giochi. Questo accordo consentirà inoltre di potenziare il turismo “verde”, primaverile ed estivo, in un’ottica di diversificazione dell’offerta, anche con l’obiettivo di destagionalizzare le presenze nella nostra provincia”.

L’intervento riguarda una serie di lavori di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture funiviarie e delle piste da sci nei comprensori di Moggio e Piani di Bobbio, in provincia di Lecco.

1. Sostituzione funivia T.P.L.: Il Comune di Moggio prevede la sostituzione della funivia T.P.L.. Il nuovo impianto avrà una portata di 1.000 persone all’ora e mira a soddisfare un interesse pubblico di rilevanza locale. Il costo totale dell’opera è di 15 milioni di euro, con una fine lavori prevista per il 31 luglio 2026. Regione contribuirà con il 90% dei costi 13.5 milioni di euro euro, mentre il Comune di Moggio coprirà il 10% (1.5 milioni di euro euro).

2. Nuova cabinovia Barzio-Piani di Bobbio, impianto che avrà una portata fino a 3.600 persone all’ora. I.T.B. S.p.A. è il soggetto attuatore, con una fine lavori prevista per il 31 agosto 2025. Il costo totale dell’opera è di 15 milioni di euro, coperto interamente da I.T.B. S.p.A, soggetto attuatore.

3. Adeguamento e messa in sicurezza pista Nava: I.T.B. S.p.A. realizzerà l’adeguamento e la messa in sicurezza della pista “Nava”, con l’installazione di un impianto di innevamento. Il costo totale dell’opera è di 1.5 milioni di euro, finanziato interamente da I.T.B. S.p.A., fine lavori 31 agosto 2026.

4. Nuova seggiovia 4PF a servizio della pista Nava: Sempre a cura di I.T.B. S.p.A., l’intervento prevede la costruzione di una seggiovia quadriposto a servizio della pista ‘Nava’, con un costo di 3.5 milioni di euro. La fine lavori è prevista per il 31 agosto 2026.

Sull’argomento è intervenuto anche il Vicepresidente della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Michael Bonazzola: “Ringrazio Regione Lombardia per lo stanziamento di queste risorse che rappresentano una grandissima opportunità, non solo per la Valsassina ma per tutta la provincia di Lecco, territorio strategico in vista dei giochi olimpici invernali del 2026. La Comunità Montana è sempre pronta a stringere collaborazioni che vadano nel verso di un miglioramento delle nostre “terre alte”. I piani di Bobbio sono già oggi una delle mete sciistiche più frequentate della Lombardia. Questi interventi vanno ad integrarsi ad un’offerta turistica che è stata capace, nel corso degli ultimi anni, di consolidarsi ed offrire esperienze uniche per i nostri visitatori”.