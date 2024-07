Ciclabile di Rivabella: proseguono i lavori, “spunta” la nuova corsia

850.000 (in parte dalla Regione) di investimento. La conclusione dei lavori prevista per fine 2024

Anche la zona Tamoil sarà presto interessata da un cantiere

LECCO – A 10 giorni dall’allestimento del cantiere i lavori per la creazione di una nuova corsia pedonale a Rivabella proseguono senza problemi. Il progetto, parte del programma di riqualificazione dell’affaccio sul lago, ha preso piede e sembra procedere abbastanza speditamente: il solco della passeggiata, è stato scavato e i materiali edili sono arrivati sul posto.

L’investimento, in parte finanziato da Regione Lombardia, per la realizzazione dell’opera è di 850.000 euro. Il progetto si inserisce nell’ambito della riqualifica del lungolago promesso dall’amministrazione e già attivato sul tratto centrale di lungolago (in zona imbarcadero) con il progetto Waterfront.

La creazione di una nuova pista pedonale affiancata al tratto ciclabile lungo circa 1 km servirà, come spiegato dal Sindaco Mauro Gattinoni, a garantire una maggiore sicurezza e a gestire meglio l’afflusso di turisti, soprattutto nei pressi del Camping. L’opera servirà inoltre a dare maggior pregio al tratto di lago di Rivabella, che verrà ripulito e dove verranno installati nuovi arredi urbani, nuove panchine e nuove rastrelliere per biciclette. Si prevede inoltre la creazione di due tool station con attrezzi per le biciclette, uno vicino al campeggio e uno nei pressi dell’impianto di skyfitness, dove sarà installata anche una colonnina per la ricarica delle biciclette elettriche.

Il cantiere di Rivabella è quindi ufficialmente entrato nella prima delle cinque fasi che costituiranno il suo svolgimento e che si concluderanno a fine 2024. Ad oggi la ciclabile è percorribile sia a piedi che in bicicletta. Si ricorda che dal 21 novembre al 12 dicembre 2024 la circolazione sulla pista sarà interdetta.

Anche la zona Tamoil (in zona Caviate) sarà presto soggetta a lavori di riqualificazione ha annunciato il sindaco. Verrà allestito un cantiere per la costruzione di una passerella che sarà usata per la messa in acqua di attrezzature acquatiche (windsurf, kitesurf, etc.). La passerella progettata permetterà di collegarsi più a nord alla ciclabile che porta all’Orsa Maggiore.

“Riqualifichiamo un passo alla volta il pezzo più pregiato della nostra città: l’affaccio sul lago” ha concluso il Sindaco Gattinoni.