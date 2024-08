Incidente sulla vecchia Lecco – Ballabio, elisoccorso un motociclista

Chiusa la strada nei pressi della “Villa Dei Pini” per soccorrere un centauro di 70 anni

LECCO – Incidente in serata sulla vecchia Lecco – Ballabio nei pressi del ristorante “Villa dei Pini”. Alle 20:30 circa sono stati allertati i soccorsi per un motociclista di anni 70 ferito in codice giallo in seguito a una caduta.

La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Il motociclista pare aver fatto da tutto da solo o potrebbe aver perso il controllo del mezzo in seguito a un malore. L’uomo è stato trasportato per le cure del caso con l’elisoccorso proveniente dall’ospedale di Como. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per oltre un ora.