Mobilitate tre squadre Nautiche, carro UCL e elicottero Drago

COLICO – Intervento in corso dei Vigili del Fuoco nelle acque di Colico per cercare una persona scomparsa. Dopo aver trovato un’imbarcazione alla deriva i pompieri si sono mobilitati per acqua, cielo e terra con tre squadre Nautiche a bordo di altrettanti mezzi (due da Lecco e una da Como), insieme a un carro UCL per coordinare le operazioni di ricerca e all’elicottero Drago.

Tutt’ora nel vivo le operazioni. Seguiranno aggiornamenti.