Elezioni a Mandello. Casa Comune presenta lista. Incontro in teatro

Incontro pubblico a teatro per “Casa Comune per Mandello Democratica”

Mercoledì la presentazione ufficiale della lista per le prossime elezioni

MANDELLO – L’appuntamento è per mercoledì 2 settembre alle 21 presso il teatro comunale De André: la lista civica Casa Comune per Mandello Democratica convoca un’assemblea pubblica per presentare ufficialmente alla cittadinanza il candidato sindaco Sergio Balatti insieme ai sedici consiglieri che compongono la sua squadra.

“Quattro le parole chiave del programma elettorale che verranno condivise e spiegate durante la serata – spiegano – per una Mandello bella, accogliente, sostenibile e aperta”.

“Vi attendiamo numerosi – è l’invito ai cittadini – e soprattutto curiosi di sapere come vediamo Mandello e che cosa vogliamo fare nei prossimi cinque anni se ci accorderete la vostra fiducia”.