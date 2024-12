Magico Natale a Mandello: “Christmas Party” e laboratori itineranti

Questa sera festa con Dee No Dj in piazza Matilde Carcano

Domenica 15 dicembre laboratori itineranti proposti da commercianti e attività artigianali

MANDELLO – Due eventi che vengono proposti per il secondo anno consecutivo riempiranno il Magico Natale 2024 di Mandello, posti all’attenzione del pubblico da parte di Silvia Nessi, assessore al Turismo e al Commercio.

Stasera, 13 dicembre, alle ore 19.30 in piazza Matilde Carcano torna il “Christmas Party”.

“L’anno passato si era tenuto in piazza Leonardo da Vinci mentre quest’anno, essendo la piazza occupata dalla pista di ghiaccio e dalle altre attrazioni per i bimbi, è stato spostato pur rimanendo sempre in zona centrale. La partecipazione, come per tutte le iniziative del calendario, è gratuita e permetterà di intrattenersi e ballare grazie alle proposte musicali di Dee No Dj, mentre chi vorrà potrà rivolgersi alle attività vicine per un ristoro o un brindisi”, precisa Nessi.

“Per tutta la giornata di domenica 15 dicembre invece – continua l’assessore – i commercianti e le attività artigianali ripropongono i “Laboratori Itineranti”, che l’anno scorso hanno coinvolto un grande numero di bambini del paese e che sono sicura riscuoteranno successo tra bimbi e famiglie. Ringrazio fin da ora le attività che si sono rese disponibili e ricordo che tutte le spese di realizzazione sono sostenute dalle stesse attività”.