L’allarme intorno alle 17.30

L’uomo, probabilmente, è stato colto da malore. Soccorso in codice rosso

OSNAGO – Grave malore per un uomo di 57 anni nel pomeriggio di oggi, lunedì, a Osnago. L’allarme è scattato intorno alle 17.30 in codice rosso.

Sul posto, in via delle Marasche, si sono portati un’ambulanza e l’elisoccorso, atterrato in un prato vicino alla Decathlon. L’uomo, un camionista, è stato soccorso in codice rosso.

Presenti anche i Carabinieri della compagnia di Merate.