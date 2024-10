As Merate Volley, mini ritiro in vista del campionato di serie C

Due giorni di allenamenti e partite per i ragazzi allenati da coach Debora Spreafico

Il mini ritiro è servito per affinare la preparazione atletica e lavorare sulla coesione della squadra

MERATE – In ritiro per prepararsi al campionato di serie C. La squadra dell’As Merate Volley, guidata da coach Debora Spreafico, ha trascorso lo scorso fine settimana in ritiro a Piazzatorre, ospite dell’hotel Milano, per lavorare sulla preparazione atletica e tattica e, soprattutto, fare squadra.

Un’esperienza arricchente e stimolante, voluta con convinzione dalla coach Spreafico: “Credo che accorpare più allenamenti e dare la possibilità ai ragazzi di passare molto tempo insieme possa creare coesione. Sono stati due giorni intensi”.

Partiti venerdì sera da Merate, i ragazzi hanno effettuato due sessione di allenamento sabato, una al mattino e una al pomeriggio, mentre domenica mattina, dopo una serata di relax insieme, hanno disputato un’amichevole interna. “Ci siamo presi del tempo anche per valutare dei video e lavorare la mattina su battuta e ricezione, il pomeriggio su attacco e difesa”.

Il risultato è stato più che positivo: “I ragazzi hanno dimostrato voglia di giocare e soprattuto di competere. A loro stessi e anche a noi allenatori questo mini ritiro è servito molto per toglierci qualche dubbio su un ipotetico sestetto di partenza”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal dirigente Mario Pirovano, a sua volta presente al mini ritiro: “Si è creato un bellissimo clima tra i ragazzi, ricco di affinità e complicità. L’ho potuto constatare domenica quando, arbitrando l’amichevole, ho visto come i giocatori si erano calati nei panni degli allenatori creando in autonomia due squadre e riuscendo a gestirle per tutta la durata della partita, in cui si sono registrati momenti di sana competizione”.