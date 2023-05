Calco: AleGas48 incoronato campione europeo di minimoto a Ortona

Domenica a Ortona la vittoria del giovanissimo campione di minimoto

La soddisfazione di papà Marco: “Ci mancava l’Europeo e Ale ha vinto anche quello”

CALCO – “Ci mancava il titolo europeo: Ale è riuscito a portare a casa anche questo. Ha vinto tutto con le minimoto ed è felicissimo”. Soddisfazioni e gioia animano le parole di Marco Lora, papà di Alessandro, il giovanissimo calchese capace di arricchire ulteriormente il suo palmares di vittorie.

Domenica scorsa, sul circuito di Ortona in Abruzzo, è stato infatti incoronato campione europeo di minimoto, categoria C, vincendo una gara ricca di suspence ed emozioni. “Già dalle prove e delle gare di qualifica si era intuito che sarebbe stata una bella battaglia: basta pensare che nella qualifica 1 le prime quattro moto si sono classificate in tempi ristrettissimi – racconta il papà -. Domenica, durante il warm up, Ale ha girato fortissimo e ha continuato a farlo in gara dando vita a uno spettacolo avvincente insieme agli altri piloti”.

Al penultimo giro, la svolta con il pilota al secondo posto che, nel tentativo di sorpassare il primo, è caduto travolgendolo e coinvolgendo nella caduta anche il pilota al quarto posto: “Ale è stato bravo nello schivarli e ha concluso il giro vincendo la gara laureandosi campione europeo”.

Una vittoria che AleGas48 vuole condividere con Team Space, Ghr Motori e gli sponsor grazie ai quali il suo sogno continua, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento.