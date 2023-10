Calco: Lora vince la penultima tappa del Trofeo Simoncelli. E’ secondo in classifica generale

Domenica scorsa sul circuito di San Mauro Mare Lora ha fatto registrare anche il record di pista

AleGas48 è secondo nella classifica generale del Trofeo Simoncelli: l’ultima gara è in programma a Misano

CALCO – Primo alla penultima tappa del trofeo Marco Simoncelli disputato al circuito di San Mauro Mare lo scorso fine settimana. E secondo, a 22 punti dal primo, nella classifica generale dell’importante campionato di minimoto, categoria Junior C.

Continua a lottare per la vittoria del Trofeo Simoncelli Alessandro Lora, il campione di minimoto di soli 10 anni, residente a Calco, già balzato agli onori delle cronache con il soprannome di AleGas48 per gli importati traguardi raggiunti finora. “Domenica Alessandro ha fatto registrare il record della pista in qualifica 2 girando fortissimo. Ora vedremo come andrà all’ultima gara in programma a Misano che decreterà il vincitore del trofeo Simoncelli” commenta con orgoglio il papà Marco.