Esordio in casa per l’As Merate Volley: “Contro il Gorlago non dovremo avere fretta”

La partita è in programma sabato 19 ottobre alle 21

“Sappiamo poco del Gorlago, se non che è una squadra molto brava a difendersi”

MERATE – Esordio in casa sabato sera per l’As Merate Volley che, dopo la vittoria in terra bergamasca nella prima partita di campionato di serie C, sarà impegnata questa volta contro il Gorlago. Il fischio di inizio è alle 21. Le attese e le incognite per questo nuovo match sono tante, come evidenzia coach Debora Spreafico: “Il campionato è appena iniziato e ci troviamo ad affrontare una squadra senza avere troppe indicazioni. Sappiamo che sono stati neopromossi e che l’organico è stato impreziosito da innesti esterni”.

La storia della società orobica parla però chiaro: “Le squadre di Gorlago fin dalla giovane età sono allenate a difendere. Hanno un sistema muro/difesa ben organizzato che spesso porta l’avversario a forzare per cercare il punto. Ecco perché dovremo giocare una partita con pazienza e senza fretta di chiudere il punto”. Sarà questo l’approccio mentale dei gialloblu: “Stiamo lavorando per crescere proprio su questo punto, ovvero affrontare ogni partita in modo diverso a secondo dell’avversario. I ragazzi stanno continuando a lavorare con serietà. Ci auguriamo di entrare in campo a casa nostra come sabato scorso, ovvero con la giusta carica agonistica”.