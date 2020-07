La rassegna Suoni mobili fa tappa a Osnago con il concerto di Sara Jane Ceccarelli

Appuntamento martedì 14 luglio in piazza della Pace

Soddisfatto il sindaco Brivio: “Cultura e socialità non devono diventare un bene di lusso”

OSNAGO – Fa tappa a Osnago con il concerto della cantante italo – canadese Sara Jane Ceccarelli, la rassegna Suoni mobili, kermesse giunta all’11esima edizione inaugurata giovedì sera a Palazzo Reale a Milano. L’appuntamento è per martedì 14 luglio alle 21.30 in piazza della Pace.

Vincitrice del primo premio del concorso “L’artista che non c’era” 2019 come miglior autrice e il Premio Nuovo Imaie, Sara Jane Ceccarelli è stata front woman della Med Free Orkestra e dell’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti, corista nel disco di De Gregori “Amore e furto” dedicato a Bob Dylan. A Osnago si esibirà nel suo “Be Human Tour” affiancata da Paolo Ceccarelli lap steel guitar, chitarra elettrica, Lorenzo De Angelis chitarra acustica e voce, basso e cori e Matteo Dragoni batteria e glockenspiel.

Prenotazione obbligatoria

Per i cittadini di Osnago è prevista una serie di posti limitati da prenotare presso Biblioteca Osnago biblioteca@osnago.net o telefonando allo 039 9529925

Per tutti gli altri è necessario inviare una mail a prenotazioni@musicamorfosi.it

precisando Nome Cognome Cellulare/mail per il tracciamento COVID e n. di posti da prenotare. Basta un solo dato per ogni nucleo di congiunti

In caso di maltempo realizzeremo due set per un numero limitato di persone presso

lo Spazio De Andrè Via Giacomo Matteotti, 1, 23875 Osnago



Il concerto è gratuito anche se sarà possibile effettuare una donazione a sostegno del Festival in loco al banchetto di Musicamorfosi oppure cliccando qui

Il commento del sindaco di Osnago

Soddisfatto dell’iniziativa il sindaco Paolo Brivio che sottolineaa: “L’esibizione della cantante italo-canadese Sara Jane Ceccarelli rappresenta uno dei momenti di punta dell'”Estate per gioco” osnaghese, cominciata con un partecipatissimo concerto di musica classica domenica 21 giugno, e che sta proseguendo con le altrettanto partecipate proiezioni cinematografiche della rassegna all’aperto “E per tetto un cielo di stelle” e con alcuni appuntamenti per bambini. Altri eventi saranno programmati sino all’inizio di settembre; tra questi, anche un’installazione artistica in piazza Vittorio Emanuele”.

Eventi in completa sicurezza

Il primo cittadino aggiunge: “Tutti gli eventi si svolgono in condizioni di sicurezza, facendo rispettare le norme di distanziamento e di utilizzo dei presidi per il contenimento del rischio Covid. Nonostante l’epidemia abbia impedito di avviare la programmazione degli eventi culturali sin dalla primavera e abbia imposto un ridimensionamento delle proposte tradizionali dell’Estate osnaghese e il rinvio al 2021 della rassegna biennale di arte contemporanea “La voce del Corpo”, l’amministrazione comunale ha deciso comunque di puntare energie e risorse sulla proposta di momenti artistici, di spettacolo, di svago e aggregativi nella convinzione che cultura e socialità non siano un bene di lusso, nell’anno delle pur doverose limitazioni imposte dalla situazione sanitaria, ma costituiscano un cemento fondamentale per la tenuta e la rivitalizzazione della comunità”.