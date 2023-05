Le atlete dell’Asd Rhythmics Gym regine d’Italia alle finali nazionali di Lignano Sabbiadoro

Hanno conquistato 13 ori, 6 argenti e 7 bronzi italiani

Grandi soddisfazioni per le ragazze capitanate da Isabella Scardina e Sara Airoldi

MERATE – Grande bottino per l’Asd Rhythmics Gym al 17° Campionato Nazionale di ginnastica ritmica promosso dal Csi dall’8 al 14 maggio a Lignano Sabbiadoro. In gara più di 1.000 ginnaste da tutta Italia con le atlete capitanate dalle due responsabili tecniche Isabella Scardina e Sara Airoldi che hanno portato a casa ben 13 titoli italiani, 6 titoli di vicecampionesse italiane e 7 bronzi.

Un risultato più che lusinghiero che dà merito del grande lavoro di squadra svolto da tutto lo staff tecnico composto da Scardina, Airoldi, Cereda Chiara, Ribolzi Chiara, Ceresoli Marika e il coreografo Valtolina Lorenzo.

“È stata una settimana molto intensa, piena di emozioni, sorrisi, abbracci, lacrime e qualche delusione – raccontano dalla società meratese -. Tutte le nostre ginnaste si sono piazzate tra le prime 10 d’Italia, siamo molto orgogliose del grande lavoro svolto e di come hanno gareggiato tutte quante. Ci portiamo a casa 26 podi, sei podi in più rispetto lo scorso anno, questo vuol dire che stiamo diventando una squadra molto forte grazie al duro lavoro, all’amore per questa disciplina, l’impegno e i sacrifici di molti anni da parte di tutto lo staff che mette cuore e anima per insegnare e trasmettere i valori di questo sport. A ogni singola nostra ginnasta vogliamo dire che davanti a una vittoria o a un fallimento non smettere mai di sognare, perché i limiti esistono solo nell’anima di chi è a corto di sogni e ogni traguardo raggiunto è l’inizio di una nuova sfida”.

Il presidente Gerardo Tartaglia e la vicepresidente Giovanna Scardina si complimentano con tutto lo staff e con tutte le ginnaste che sono scese in pedana portando alto il nome della società.

Risultati individuali

Categoria Lupette small: Scubla Aurora oro Assoluta, argento alla palla, bronzo al corpo libero, Zuliani Asia oro al corpo libero.

Categoria Tigrotte small: Cirillo Sarah oro Assoluta, argento al corpo libero, bronzo alla palla

Categoria Allieve small: Ripamonti Camilla oro Assoluta, oro al corpo libero, 4° alla palla

Categoria allieve medium: Perego Ginevra oro Assoluta, oro alla fune, 5° al cerchio, Pena Quintana Ilenia 21° alla fune per un errore dovuto dall’agitazione

Categoria Ragazze medium: Perego Sofia argento Assoluta, argento alle clavette, bronzo alla fune

Categoria Junior medium: Cogliati Angela oro alla fune, Mandelli Alice oro Assoluta, oro alle clavette, 10° alla fune

Categoria Junior large: Varisco Rachele oro Assoluta, oro alla fune, bronzo alle clavette, Veronese Alice 7° piazzamento italiano alle clavette

Categoria Senior medium: Primavesi Martina bronzo al nastro

Risultati squadre

1° Cat. Small squadra nanette composta da: Cirillo Sarah, Di Donna Asia, Scubla Aurora e Zuliani Asia conquista il titolo di Vicecampionesse italiane con un bellissimo argento al collo

2° Cat. Medium squadra White Ladys composta da: Amendola Rebecca, Comi Giada, Perego Sofia, Pena Quintana Ilenia conquistano il titolo di campionesse Italiane con l’oro all’esercizio unico cerchi, il 7° posto all’esercizio misto cerchi/clavette e il bronzo Nazionale nella classifica assoluta

Squadra Elfe composta da: Codara Bianca, Cogo Elena, Perego Ginevra, Quinterio Agata si piazzano ai piedi del podio aggiudicandosi il 4° assoluto, all’esercizio unico cerchi per solo 0,30 cent si piazzano al 4° posto; Mentre all’esercizio misto cerchi/clavette conquistano il 5°.

3° Cat. Large squadra Vippone composta da: Marca Diana, Primavesi Martina, Sala Arianna, Sala Elisa conquistano il titolo di Vicecampionesse Italiane all’esercizio unico con le palle, il bronzo Nazionale nella classifica assoluta e il 5° posto all’esercizio misto palle/nastri

Per la coppia di 3° Cat. Large composta da Cogliati Angela e Varisco Rachele conquistano il 7° piazzamento italiano.