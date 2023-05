Merate: gli atleti della palestra Vita protagonisti a Judolandia a Gorle

La manifestazione sportiva si è tenuta sabato a Gorle

Buoni risultati per gli atleti della palestra Vita

MERATE – Anche la palestra Vita ha preso parte sabato 6 maggio a Gorle a Judolandia ’23, manifestazione di judo per le categorie giovanili, riservata ai ragazzi dai 6 agli 11 anni.

250 i partecipanti di dieci società della Lombardia, tra cui gli atleti della Palestra Vita. Ecco i loro risultati, divisi in vari gruppi in base ad età e cintura: medaglia d’oro per Gregorio Bonfanti, medaglia di bronzo per Emily Turcan, Martina Dal Negro, Giorgio Arrigoni, Simone Cecchetto e Alessandro Di Giuseppe.

Tutti i bambini, chi con più esperienza e chi meno, hanno potuto confrontarsi coi loro simili nella lotta in piedi o in quella a terra, ma il divertimento è stato assicurato per tutti!