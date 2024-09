Open day il 13 e il 18 settembre per chi vuole cimentarsi con la ginnastica ritmica

MERATE – Open day di ginnastica ritmica con l’Asd Rhythmics gym, società meratese pluri medaglita anche a livello nazionale.

L’appuntamento per chi vuole cimentarsi con questa affascinante disciplina sportiva, imparando a maneggiare nastro, palla, cerchio e clavette, è per venerdì 13 e mercoledì 18 settembre.

Due le fasce d’orario previste, corrispondenti anche all’età: dalle 16.30 alle 17.30 le prove saranno per coloro che frequentano la scuola dell’infanzia mentre dalle 17.30 alle 18.30 per coloro che frequentano le scuole elementari e medie.

Sarà comunque possibile effettuare delle prove gratuite durante tutto il mese di settembre. I corsi si svolgeranno alla palestra dell’istituto tecnico statale Viganò di via dei Lodovichi. Sono previsti i settore amatoriale base e avanzato dai 3 anni in avanti e preagostico e agonistico dai 6 anni in avanti.

Per info è possibile contattare, via messaggio o Whatsapp, i numeri 345 019 2283 – 339 469 2296