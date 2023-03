Padernese pattinaggio: i risultati ai campionati interprovinciali a Cassano

In gara domenica 12 marzo a Cassano d’Adda gli atleti della Padernese Pattinaggio

Buone le prove ai campionati interprovinciali strada di pattinaggio con 10 ori, 7 argenti e 6 bronzi

PADERNO – Domenica 12 marzo, presso il pattinodromo “Galliazzo” di Cassano d’Adda si sono svolti, in un clima quasi primaverile, i Campionati Interprovinciali Strada di pattinaggio inline velocità.

La formula prevede che la competizione si svolga a carattere regionale, con una classifica diciamo assoluta che definisce le reali forze in campo, per poi stilare classifiche Provincia per Provincia.

Per la Provincia di Lecco la Padernese può vantare 10 ori, 7 argenti e 6 bronzi disseminati in quasi tutte le categorie. Medaglie a profusione quindi per quasi tutti gli atleti granata.

Al di là di questo buon risultato spiccano però numerose prestazioni di rilievo nel confronto tra gli atleti di tutta la regione. Nella categoria allievi fanno molto bene Asia Bailo e Angelica Piloni che nella gara sprint si piazzano al secondo e terzo posto e Cora Gualtieri splendida protagonista nella 3000 m. a punti dove chiude brillantemente in seconda posizione. Ottime sensazioni anche per Christian Vignazza al terzo e quarto posto assoluto nelle due gare disputate.

Nella categoria seniores da segnalare un brillantissimo Michele Merlini alla terza piazza assoluta nella gara sprint con ottimi riscontri cronometrici.

Un plauso a tutti gli atleti comunque che iniziano con la giusta determinazione la stagione all’aperto: nella categoria R12 Aurora Picardi e Noemi Sottocorno al loro esordio agonistico; nella categoria ragazzi Elisa Viscardi, Lorenzo Battù e Daniel Vignazza cha hanno combattuto con buona energia; negli allievi i già citati Christian Vignazza con le compagne Angelica Piloni, Asia Bailo e Cora Gualtieri sono stati davvero protagonisti; tra gli juniores Tommaso Mascazzini e Riccardo Baietta ancora alla ricerca della migliore condizione; nella categoria seniores come detto buone gare per Michele Merlini, un ottimo veterano Paolo Silva sempre super combattivo e una vivace Matilde Crotta.

Qualche difficoltà per Gabriele Baietta, alla ricerca di buone sensazioni. Infine uno speciale encomio per il master Andrea Fumagalli che ha condotto una gara di buon livello complessivo.

Domenica prossima sarà il turno delle categorie giovanissimi esordienti sul circuito di Cologno Monzese per la conquista dei titoli Provinciali.