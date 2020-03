Unione della Valletta, attivato il servizio pasti a domicilio a pranzo e a cena

Da oggi servizio attivo sia a pranzo che a cena

Per attivarlo bisogna contattare gli uffici dell’Unione

LA VALLETTA /SANTA MARIA HOE’ – Servizio pasti a domicilio sia a pranzo che a cena. Ad attivarlo è l’unione dei comuni della Valletta per rispondere alle esigenze degli over 65 e a chi si trova in condizioni di solitudine e fragilità. A partire da oggi, martedì 24 marzo, il servizio potrà essere richiesto per il pranzo e per la cena o solamente per un pasto, dal lunedì alla domenica.

Per attivare il servizio bisogna contattare gli uffici dell’Unione al numero 039 5311174 interno 101 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. La consegna dei pasti verrà effettuata da volontari, le vaschette monoporzioni e i sacchetti monouso non devono essere restituiti ma dovranno essere smaltiti a cura dell’utente. Il costo dei pasti è di 6,16 euro per un solo pasto al giorno e di 12,10 euro al giorno per pranzo e cena. Il piatto è composto da primo, secondo, contorno, pane e frutta.