Amici di Pian Sciresa, Alessandro Ferranti nuovo presidente

Lunedì si è svolta l’elezione all’unanimità e il rinnovo del Consiglio Direttivo

“Da oggi il mio impegno sarà maggiore, con l’auspico di essere all’altezza del ruolo assunto”

MALGRATE – Alessandro Ferranti è il nuovo presidente del Gruppo Escursionisti “Amici della Croce di Pian Sciresa”, affiancato dal suo vice Giacomo Bianchi.

L’elezione, è avvenuta lunedì all’unanimità, in occasione della quale è stato rinnovato anche il consiglio direttivo. Segretario dell’associazione è stata nominata Anna Amadei, mentre Alessandra Gentiloni si occuperà della parte amministrativa.

Il Consiglio, composto da 15 persone (8 che rappresentano i gruppi fondatori – Acli, Avis, Alpini e oratorio – e 7 votati da tutti i soci iscritti alla Pian sciresa) è pronto ad iniziare questo incarico per rendere Pian Sciresa sempre più accogliente e soprattutto per valorizzare ulteriormente la splendida località malgratese.

Lunedì scorso, a nomina avvenuta, il neo presidente Ferranti dopo aver ringraziato i consiglieri per la fiducia accordatagli (pur non avendo mai ricoperto sinora questo incarico), ha aggiunto: “Da oggi il mio impegno sarà maggiore, con l’auspico di essere all’altezza del ruolo assunto. Sono tuttavia sicuro che, grazie alle persone ed ai collaboratori che sono al mio fianco, il lavoro che svolgeremo sarà sicuramente proficuo e vantaggioso per la Pian Sciresa”.