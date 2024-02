CAI Calco: rinnovato il Consiglio Direttivo. Quest’anno il 60°

Confermati i consiglieri uscenti, new entry Francesca Castellazzi

In cantiere il programma per il 60° anniversario del sodalizio. Vivo durante la serata il ricordo di Piergiorgio Mozzanica

CALCO – Venerdì 23 febbraio si è tenuta l’annuale assemblea dei soci della sezione del Club Alpino Italiano di Calco.

Dopo le relazioni dei vari gruppi e delle varie attività sezionali e la premiazione della socia venticinquennale Giovanna Brivio, si è tenuta come da consueto l’elezione per il rinnovo del Consiglio direttivo, elezione che ha riconfermato i consiglieri uscenti Walter Corno, Luciano Liberato, Massimo de Carli, mentre ha visto l’elezione della nuova consigliera Francesca Castellazzi, in sostituzione del compianto Piergiorgio Mozzanica, indimenticato socio della sezione recentemente scomparso e ricordato con grande commozione durante tutta la serata.

Tra le novità di quest’anno, il presidente Matteo Fumagalli ha annunciato una serie di iniziative per celebrare il sessantesimo anniversario del sodalizio, nato appunto nel 1964, preannunciando un ricco programma di eventi al momento ancora in fase di definizione, ma anticipando una serie di incontri e serate con la presenza di molti nomi noti del mondo della montagna.