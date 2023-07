Il CAI di Calolziocorte sulla Punta San Matteo (3.678 m)

In 12 hanno raggiunto al vetta che fa parte del Gruppo Ortles-Cevedale

CALOLZIOCORTE – Proseguono le uscite della Sezione del CAI di Calolziocorte. Come da programma, il 9 luglio 2023, dodici soci hanno intrapreso la lunga ma molto redditizia ascesa alpinistica alla Punta San Matteo (3.678m) una delle grandi montagne del Gruppo Ortles-Cevedale.

Nel tardo pomeriggio di sabato, il gruppo ha raggiunto in auto il rifugio Berni che si trova lungo la strada che sale da Santa Caterina Valfurva, poco prima del Passo Gavia, nello splendido ambiente del Parco Nazionale dello Stelvio.

Il Capo Gita Roberto ha ripassato con tutti i partecipanti come eseguire correttamente le procedure e manovre per muoversi in sicurezza in cordata sul ghiacciaio e sulle roccette. Poi a letto presto. La sveglia è suonata prestissimo, e alle luci delle pile frontali, i 12 si sono incamminati lungo il sentiero, all’inizio agevole, poi, raggiunta la morena del ghiacciaio, un po’ più difficoltoso.

A quota 2800 circa inizia il ghiacciaio: formate le cordate con i ramponi ai piedi, il gruppo ha seguito la traccia sul ghiacciaio che porta alla vetta, raggiunta alle 9.30.

Grazie ad una giornata di sole stupenda per i 12 è stato possibile godere di un panorama a 360°, di quelli che lasciano senza fiato, potendo ammirare il Gruppo del Brenta, la Presanella, l’Adamello, il Bernina e le vette più vicine che formano il gruppo dell’Ortles-Cevedale.

Dopo la rituale foto di gruppo, le cordate hanno intrapreso la discesa lungo la via di salita, facendo molta attenzione. Stanchissimi, al Rifugio Berni, i 12 soci del Cai Calolzio hanno brindato con una meritata birra, dopo circa 10 ore di escursione.

Un ringraziamento particolare da parte dei partecipanti, al Capo gita Roberto che ha organizzato nel migliore dei modi l’uscita e ha permesso a tutti i partecipanti di godere di una bellissima giornata in splendida compagnia.

uis