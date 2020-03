Banff Film Festival “regala” cento film reperibili on-line

Fermo il tour mondiale, ecco un’iniziativa per tutti

Sport, avventura e outdoor per tutti i gusti

LECCO – Il coronavirus ha costretto anche gli organizzatori del Banff Mountain Film Festival World Tour a fermarsi e rimandare le date proposte in Italia, così come in tutto il mondo, al termine dell’emergenza sanitaria.

Nelle ultime ore, però, dal Canada è stata infatti diffusa una lista che conta ben 100 film di avventura, protagonisti del festival, reperibili gratuitamente online su Youtube, Vimeo e altre piattaforme streaming. Una lista davvero lunga che spazia in tutti i campi della dello sport outdoor e che saprà certamente accontentare tutti i gusti.

ECCO LA LISTA DEI FILM DEL FESTIVAL DI BANFF