Cai Strada Storta: conclusa la vacanza estiva ad Artesina

Circa 200 soci hanno partecipato alla vacanza dal 10 al 24 agosto

ARTESINA (CN) – Si è conclusa da pochi giorni la vacanza estiva del CAI Strada Storta, tenutasi nelle Alpi Liguri. Circa 200 soci hanno partecipato alla vacanza dal 10 al 24 agosto, dedicandosi a varie attività tra i monti di Artesina, in provincia di Cuneo, Piemonte, ai piedi del Monte Mondolè.

I partecipanti hanno alternato arrampicate, ferrate, escursioni in grotta e passeggiate, così come escursioni al mare e sono tornati in struttura pronti a raccontare le diverse esperienze.

“Durante le due settimane di soggiorno, i partecipanti hanno affrontato le sfide dei pendii delle Alpi Liguri in attesa di tornare sempre insieme in albergo per godere delle prelibatezze dello chef Davide Vacirca, in pausa dalle sue attività di rugbista. Vecchi e nuovi amici hanno festeggiato insieme, rafforzando ulteriormente il nostro sodalizio” raccontano dal CAI Strada Storta.

Il gruppo sta già lavorando per la prossima vacanza estiva 2025 per renderla ancor più indimenticabile.