Giro del Confinale con l’Uoei Lecco il 15 e 16 luglio

Trekking ad anello con partenza e arrivo dal rifugio Forni

Pernottamento presso il rifugio V Alpini

LECCO – Il 15 e 16 luglio prossimi l’Uoei Lecco organizza un trekking lungo il Giro del Confinale nel Parco Nazionale dello Stelvio con pernottamento al Rifugio Quinto Alpini. Partenza dal rifugio Forni e, superato il rifugio Pizzini, si sale al pazzo Zebrù (3010 metri). Il sentiero è immerso nella natura, non è difficile incontrare stambecchi, gipeti ed ermellini.

Si giunge quindi al rifugio V Alpini e il giorno successivo si scende al rifugio Campo per salire verso il Forcellino ed aggirare il Monte Confinale per giungere al ristoro Ables e tornare al rifugio Forni. Per informazioni rivolgersi presso la sede di Corso Promessi Sposi a Lecco il martedì e venerdì dalle 21. Conferma con caparra entro il 30 aprile (Fuoco 3711466722).