Guide Alpine Lombardia. Pubblicato bando corso per Accompagnatori di Media Montagna

Le iscrizioni sono aperte dal 20 gennaio

LECCO – È stato pubblicato il bando per il nuovo corso di formazione per Accompagnatori di Media Montagna 2025/2026, organizzato dal Collegio Regionale delle Guide Alpine Lombardia. Le iscrizioni per le prove attitudinali apriranno il 20 gennaio alle ore 12 e si chiuderanno il 20 febbraio alle ore 12.

Le prove si svolgeranno dal 3 al 7 marzo a Sondrio e nella località Filorera, in Val Masino (SO). Il primo giorno, il ritrovo avverrà a Sondrio, presso la sede del Collegio, al Castello Masegra. Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente online tramite il portale www.bandi.regione.lombardia.it

I test attitudinali prevedono una valutazione tecnico-pratica su terreno escursionistico, un test scritto di cultura generale e un colloquio. Durante il colloquio, verranno esaminati il curriculum personale e quello escursionistico del candidato, e saranno discusse le motivazioni alla pratica della professione. Queste prove rappresentano una selezione preliminare, un test d’ingresso fondamentale per individuare i candidati con una preparazione adeguata ad affrontare il percorso formativo.

Possono accedere al corso esclusivamente i maggiorenni che abbiano completato l’obbligo scolastico o che siano in possesso di un titolo di studio equivalente, conseguito in un altro Stato dell’Unione Europea.

Sul sito del Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia, nella sezione “Corsi di formazione – Calendario corsi 2025”, è possibile scaricare il bando che istituisce le prove attitudinali, il calendario e i costi del corso 2025/26 per Accompagnatori di Media Montagna. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito: https://guidealpine.lombardia.it/calendario-corsi-2025/

L’Accompagnatore di Media Montagna è un professionista che guida escursionisti in montagna e in altri ambienti naturali, insegnando le tecniche escursionistiche. È iscritto a un elenco speciale gestito dal Collegio Regionale delle Guide Alpine e possiede competenze in tutti i terreni escursionistici, inclusi i parchi naturali.

Infine, per diventare Accompagnatore di Media Montagna, è necessario frequentare un corso di formazione della durata di 590 ore, distribuite su circa 62 giorni. Al termine del corso, i partecipanti devono superare un esame per ottenere l’abilitazione professionale.