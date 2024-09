Il Cai Strada Storta alla scoperta della Ferrata Maurizio nella bergamasca

L’escursione si è svolta domenica 22 settembre

BERGAMO – L’Associazione Cai Strada Storta di Acquate ha ufficialmente dato il via alle sue attività sociali per l’autunno. Dopo un’indimenticabile escursione di fine estate nella incantevole Val da Fain, in Engadina, i membri appassionati di vie ferrate hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova lungo la spettacolare Ferrata “Maurizio”. Questo percorso, che si snoda sul versante nord del Monte Croce (1900 metri), offre una partenza comoda nei pressi degli impianti di risalita, nella suggestiva località Conca dell’Alben, nel comune di Oltre il Colle, in provincia di Bergamo.

La ferrata di difficoltà D è suddivisa in due parti. Il primo tratto, attrezzato, funge da sentiero di avvicinamento alla seconda parte, che richiede circa 30 minuti e presenta pareti decisamente verticali e punti esposti; per questo motivo, è considerata la vera e propria via ferrata, con una durata di circa 2 ore.

Il gruppo, composto da circa venti persone, ha dato inizio alla gita risalendo un canalino caratterizzato da una forte pendenza, agevolato dalla presenza di un cavo di sicurezza. Fin dai primi tratti di salita, i partecipanti hanno potuto mettere alla prova la propria resistenza fisica, poiché il percorso si è mantenuto impegnativo con continui strappi ripidi, fino a condurli alla cengia rocciosa che segna l’inizio delle pareti più verticali della ferrata Maurizio. Lungo questo affascinante e variegato itinerario, il gruppo si è divertito a superare diedri e roccette.

I passaggi più impegnativi sono resi più accessibili grazie alla numerosa presenza di appoggi artificiali e naturali, che i soci della Strada Storta hanno superato senza difficoltà. Durante la salita, hanno immortalato momenti unici, gustato emozionanti scorci panoramici e guadagnato rapidamente quota, fino a raggiungere la sommità del Monte Croce, dove svetta una grande croce e si possono ammirare l’Alben, l’Arera, il Menna e la Valle Serina.

Durante la discesa, il gruppo ha dapprima raggiunto il passo della Forca, per poi proseguire verso il rifugio Alben, dove ha potuto rifocillarsi e tifare per i corridori della Sky Runner Maga. Sulla via del ritorno, i soci della Strada Storta hanno percorso un affascinante giro ad anello attorno al Monte Croce, alternando salite e discese mentre attraversavano le ampie praterie delle Casere Alte, nella conca dell’Alben, e un fitto bosco, fino a giungere a Oltre il Colle.

I prossimi appuntamenti organizzati dal direttivo della Strada Storta sono: domenica 13 ottobre, l’annuale marcia di regolarità sui sentieri ai piedi del Resegone, con ritrovo finale alla Baita degli Alpini di Cavagiozzo per una tradizionale castagnata; e domenica 20 ottobre, la ferrata del Medale.