Il Gel Laorca conclude il 2024 con la serata di proiezione delle fotografie

LECCO – Conclusa definitivamente la stagione escursionistica del Gruppo Escursionisti Laorchesi. L’ultimo appuntamento dell’anno è con la serata di proiezione delle fotografie della stagione 2024, in programma venerdì 13 dicembre alle ore 21, presso il Salone Parrocchiale dell’Oratorio di Laorca (Via Spreafico 10, Lecco). La proiezione riguarderà tutte le gite effettuate dal Gruppo Escursionisti Laorchesi nel corso del 2024.

La serata si concluderà con un rinfresco e lo scambio di auguri in vista delle imminenti festività di fine anno: l’ingresso è naturalmente gratuito e aperto a tutti! In questa occasione verrà anche aperto il tesseramento Gel per l’anno 2025, con le quote sociali invariate rispetto all’anno scorso:

€ 10,00 Socio ordinario

€ 5,00 Bambina/o (< 14 anni)

Inoltre, per il 2025, il GEL non si affilierà alla Federazione Italiana Escursionismo (FIE) e pertanto non sarà più possibile attivare la copertura per infortunio e responsabilità civile verso terzi del singolo Socio: “Purtroppo questa scelta è stata dettata dalle nuove modalità di attivazione delle polizze per le attività individuali e/o allenamenti, volute dalla Compagnia Assicurativa, e divenute veramente difficili da gestire (a questo proposito, chiunque fosse interessato a maggiori dettagli potrà tranquillamente chiedere informazioni ai membri del Consiglio Direttivo presenti all’evento o nelle varie serate di aperture della Sede)”.