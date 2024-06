Il Gel Laorca propone la “due giorni” in Val Formazza

In programma sabato 6 luglio e domenica 7 luglio

Iscrizioni entro mercoledì 3 luglio

FORMAZZA (VB) – Il Gruppo Escursionisti Laorchesi organizza la classica “due giorni” al Rifugio Claudio e Bruno in Val Formazza (VB). La partenza per Riale è fissata per le ore 7 di sabato 6 luglio presso il parcheggio del negozio Galli Ezio in Via Fiandra a Lecco, con mezzi propri, e il costo del Rifugio Claudio e Bruno, con trattamento di mezza pensione in camerata, è di 55 euro con bevande escluse.

Nella giornata di sabato è in programma la salita dalla Diga di Morasco (1750 metri) verso il Lago dei Sabbioni (1815 metri) e successivamente al Rifugio Mores (2505 metri) e al Rifugio Somma Lombardo (2464 metri), per arrivare infine al Rifugio Claudio e Bruno (2710 metri), un balcone naturale sulle Alpi Lepontine. Al Rifugio ci sarà la cena, pernottamento e la prima colazione del giorno successivo.

Invece, nella giornata di domenica, partenza dal Rifugio per raggiungere il quarto Rifugio, il 3A (2960 metri) e la Cima Piccola (3040 metri). Successivamente è previsto il rientro al Rifugio 3A e la discesa alla Diga di Morasco toccando il Piano dei Camosci, il Rifugio Città di Busto (2480 metri) e l’Alpe Bettelmatt (2110 metri).

Le iscrizioni devono essere inviate entro mercoledì 3 luglio versando una caparra di 20 euro direttamente in Sede Gel o con un bonifico sul C/C del Gruppo (Iban: IT46 D062 3022 9000 0001 5177 139). Per qualsiasi informazione mandare una e-mail all’indirizzo seguente info@gel-laorca.org o telefonare al numero 320 4161590.