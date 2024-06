In tanti in vetta al San Martino per celebrare i 10 anni del Crocione

Festa organizzata da Alpini Monte Medale, Gruppo Beck e Gruppo Escursionisti Rancesi

Presente anche il sindaco Mauro Gattinoni: “Prendersi cura dei luoghi significa prendersi cura delle persone”

LECCO – Festa sulla cima del Monte San Martino per i 10 anni del Crocione che veglia sulla città di Lecco. Stamattina, sabato 22 giugno, in tanti sono saliti per partecipare all’iniziativa organizzata dal Gruppo Alpini Monte Medale Rancio e Laorca, in collaborazione con il gruppo Gruppo Beck guidato da Gian Mario Maver (che realizzò il progetto del Crocione) e con il Gruppo Escursionisti Rancesi.

Alle ore 11 don Marco Tenderini ha celebrato la Santa Messa in vetta, quindi il gruppo è sceso alla Baita Piazza dove è stato organizzato un pranzo insieme, il cui ricavato verrà devoluto alla Casa sul Pozzo di Padre Angelo Cupini. Una bella festa per un anniversario che meritava di essere celebrato. Presente anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni che, ringraziando i volontari che si occupano delle nostre montagne, ha sottolineato come “prendersi cura dei luoghi significa prendersi cura delle persone”.