Lecco. Il piazzale della Piccola intitolato all’alpinista Riccardo Cassin

Nel pomeriggio di venerdì la cerimonia ufficiale dedicata all’alpinista lecchese che ha fatto la storia

“Qui vive il messaggio che Cassin ci ha lasciato con le sue imprese e la sua esperienza di imprenditore, di partigiano e di uomo”

LECCO – Piazzale Riccardo Cassin – Alpinista del Novecento (1909-2009). Nel pomeriggio di ieri, venerdì, si è svolta una sobria ma sentita cerimonia per l’intitolazione ufficiale del piazzale della Piccola al grande alpinista lecchese. Presenti il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, l’assessore Giovanni Cattaneo, i capigruppo in consiglio comunale e, ovviamente, i famigliari di Riccardo Cassin, in particolare i figli Pierantonio e Guido.

“Ce l’abbiamo fatta a essere qui oggi ed è la cosa più importante – ha detto il sindaco -. Un grazie alla famiglia di Cassin e a tutto il consiglio comunale che hanno condiviso questa scelta. Abbiamo scelto questo spazio il cui spirito è in trasformazione e già oggi lo stiamo sperimentando con la manifestazione Lecco Playground. Pensate che bello quando i nostri ragazzi si daranno appuntamento in piazzale Cassin dove ci saranno un ristorante, il mercato, la biblioteca con la sala multimediale, proprio di fronte al Politecnico dove ci sono le migliori capacità dei nostri giovani. Qui vive il messaggio che Riccardo Cassin ci ha lasciato con le sue imprese alpinistiche e la sua esperienza di imprenditore, di partigiano e di uomo”.

“L’aspetto che più mi fa piacere è che tutto il consiglio comunale abbia condiviso la scelta di intitolare questa piazza a mio padre – ha detto il figlio Guido Cassin -. Una scelta di tutta la comunità lecchese che ci riempie di gioia e, come famiglia, non possiamo far altro che ringraziare tutti”.

“La memoria diventa educazione nel momento in cui entra nella famigliarità di tanti – ha aggiunto l’assessore Cattaneo -. Siccome, con il passar del tempo, il rischio è che tra una generazione e l’altra si perda questa memoria, il fatto di avere dedicato a Cassin un luogo all’interno del centro città ci garantisce che questo non accada. Questo non ci ferma dal dover fare tante altre azioni educative e penso al lavoro che svolge la Fondazione Cassin sul territorio per dare un’anima anche culturale alla memoria di questo grande alpinista. Non ci fermiamo qui ma oggi è sicuramente una bella festa”.

La cerimonia si è svolta all’interno di Lecco Playground, un evento che animerà il week-end alla Piccola all’insegna dello sport e dei giovani. A scoprire la targa dedicata a Cassin il sindaco con i figli dell’alpinista.