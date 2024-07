Maltempo, rinviata in autunno la serata Maglione in Rosso dei Ragni

L’evento era in programma domani sera, venerdì, in Piazza Garibaldi

Confermata invece la Torre di Arrampicata in Piazza Cermenati nel weekend

LECCO – Il maltempo costringe gli organizzatori a rinviare la serata Maglione in Rosso con i Ragni di Lecco in programma per domani sera, venerdì, in Piazza Garibaldi nell’ambito degli eventi per celebrare i 150 anni della sezione di Lecco “Riccardo Cassin” del Cai.

“Le avverse condizioni meteo ci hanno costretto ad annullare l’evento – spiegano gli organizzatori – verrà recuperato in autunno, data da definirsi”.

Confermata per ora la ‘Torre di arrampicata’ in Piazza Cermenati che verrà allestita sabato e domenica per i più giovani, presso i Gazebo dei gruppi CAI negli orari 10:00-12.00 e 15:00-19:00. In queste due giornate il CAI Lecco si presenterà alla città, al territorio e ai turisti di passaggio, raccontando l’attività dei gruppi e delle sottosezioni attraverso immagini e materiale vario di documentazione. I gazebo del CAI saranno 4 e presenteranno l’attività dei gruppi, comprese le sottosezioni. Nella giornata di domenica 14 ci saranno anche due gazebo del Soccorso Alpino.

La Torre di Arrampicata sarà a disposizione dei ragazzi di tutte le età che vorranno mettersi alla prova e divertirsi, con l’assistenza di istruttori titolati. I ragazzi minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori.