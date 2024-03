Matteo De Zaiacomo per gli amici “Giga” è il nuovo presidente dei Ragni di Lecco

L’elezione è avvenuta ieri sera, mercoledì, durante l’assemblea dei soci

LECCO – Matteo De Zaiacomo per gli amici “Giga”, classe 1993, valtellinese di nascita, è il nuovo presidente del Gruppo Ragni di Lecco. Il giovane Magliore Rosso è stato eletto all’unanimità ieri sera, mercoledì, durante l’assemblea dei soci.

Rinnovato anche il Cosiglio Direttivo del quale fanno parte: Giovanni Ongaro, Luca Passini, Matteo Motta, Dimitri Anghileri, Simone Pedeferri e Carlo Aldè.

De Zaiacomo subentra al presidente uscente, Luca Schiera, un’elezione la sua che continua nella tradizione dei presidenti giovani e in attività, segno tangibile della compattezza del gruppo e di come vi sia interesse e predisposizione anche da parte delle giovani generazioni nel ricoprire cariche “istituzionali” pur essendo ancora in piena attività sportiva. Tra le tante imprese compiute dal neo presidente, come non ricordare quella sul Cerro Torre firmata nel 2022 con Matteo Della Bordella e David Bacci dove hanno aperto una nuova via sulla parete Est.

De Zaiacomo è un giovane che, dal punto di vista prettamente alpinistico, rappresenta il presente e il futuro del gruppo.