Presepe e albero sul Regismondo, il Buon Natale del gruppo Beck

Una giornata di piccole manutenzioni per il gruppo guidato da Gianmario Maver

“Un ringraziamento particolare va a tutti i nostri volontari e quanti ci sostengono”

LECCO – Una giornata di piccole manutenzioni al Corno Regismondo, quella di ieri, per gli appassionati di montagna del Gruppo Beck guidati da Gianmario Maver. Nonostante un clima quasi primaverile anche in quota, è stata l’occasione per allestire l’albero e il presepe in vista delle imminenti festività natalizie. “Un ringraziamento particolare va a tutti i nostri volontari e quanti ci sostengono – ha detto Maver -. A tutti l’augurio di un sereno Natale e un felice anno nuovo”.