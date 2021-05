Ricerche in montagna, dal Soccorso Alpino alcune indicazioni agli escursionisti

Le indicazioni del Soccorso Alpino agli escursionisti per evitare di creare falsi allarmi e per aiutare le ricerche

“Valutare meteo e proprie capacità, comunicare il proprio itinerario ai familiari, portare una batteria in più del cellulare e una pila frontale”

LECCO – “Le operazioni di ricerca di persone disperse sono complesse e la loro attivazione muove persone, mezzi e risorse, a partire dal momento in cui i soccorritori ricevono la segnalazione d’intervento. Si può fare molto per contribuire a ridurre quelle segnalazioni di mancato rientro che sono dovute a un disguido o all’assenza di informazioni”.

Lo dice il Soccorso Alpino che vuole dare delle indicazioni importanti a quanti si recano in montagna:

“Per esempio, è utile programmare l’itinerario con molta attenzione, come pure comunicare ai familiari o ai conoscenti dove si ha intenzione di andare e l’orario del probabile rientro; se l’itinerario è lungo, date informazioni sul tragitto che intendete compiere”.

“Valutate sempre bene competenze e grado di difficoltà – aggiungono i soccorritori – consultate i bollettini nivometeorologici e indossate calzature e abiti adeguati. Un comportamento che può essere molto utile è quello di caricare bene i telefonini e portare sempre con sé eventuali batterie esterne, per essere raggiungibili anche a distanza di ore, considerando tuttavia che in montagna possono esserci aree in cui la copertura non è costante”.

“Altro accorgimento da mettere in pratica – concludono – portare con sé una lampada frontale o dispositivi utili per segnalare la propria presenza, persino un fischietto può essere utile”.