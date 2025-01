Uoei Lecco. Domenica 16 marzo gita sulla neve a Gressoney

Il 2025 è appena iniziato e le attività sono già riprese a pieno regime

LECCO – Il 2025 è appena iniziato e le attività della Uoei Lecco sono già riprese a pieno regime. Sono in corso gli incontri “muoversi in ambiente innevato” che hanno visto la partecipazione di 40 persone al primo appuntamento e sono in preparazione le diverse uscite invernali di trekking, sci e mtb.

Per le attività sulla neve, verrà organizzata, domenica 16 marzo, una gita di gruppo in pullman a Gressoney, dove sarà possibile scegliere tra diverse discipline: sci in pista, sci di fondo, ciaspole, scialpinismo o semplicemente fare una camminata sulla neve godendo della montagna invernale.

Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una e-mail a info@lecco.uoei.it oppure presentarsi presso la sede in corso promessi sposi 23 a Lecco, ogni martedì e venerdì dalle

21 alle 23.