Cai Bellano: grande successo per l’arrampicata in falesia

L’evento si è svolto domenica 24 novembre

CIVATE – Grande successo per la giornata di avvicinamento all’arrampicata in falesia organizzata dalla Sezione bellanese del Cai, che ha visto una numerosa partecipazione di appassionati e curiosi. L’evento, svoltosi domenica 24 novembre presso la falesia di Civate, ha offerto ai partecipanti l’opportunità di immergersi nel mondo dell’arrampicata, grazie alla guida esperta degli istruttori del Cai.

Il numeroso gruppo, formato da circa quaranta soci della Sezione Cai di Bellano, membri di altre sezioni e appassionati di tutte le età, ha ascoltato la guida alpina, che ha illustrato le tecniche di arrampicata in sicurezza e l’uso corretto dell’attrezzatura.

Successivamente, tutti i partecipanti hanno avuto l’opportunità di cimentarsi nell’arrampicata su roccia, scalando diversi itinerari e affrontando difficoltà crescenti, con grande soddisfazione e spirito di gruppo.

Il prossimo evento organizzato dalla Sezione Cai sarà la cena sociale, in programma per sabato 30 novembre. Il direttivo ricorda inoltre che è aperta la campagna di tesseramento per il prossimo anno, coloro che devono rinnovare l’iscrizione possono contattare i consiglieri della sezione o recarsi alla palestra comunale di Bellano, ogni martedì sera dalle ore 21 alle ore 23.