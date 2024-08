Cicloescursionismo in Val Roseg per una trentina di soci del Cai Bellano

A luglio, invece, salita alpinistica alla Punta del Chiodo (3259 m) e alla Punta del Naso (3272 m)

Il 14 settembre si terrà la seconda edizione di Be-Boulder, evento di street boulder

BELLANO – Si è svolta domenica scorsa, 28 luglio, la giornata di cicloescursionismo proposta dalla sezione bellanese del Cai. Dopo aver raggiunto di prima mattina la località svizzera di Celerina, il gruppo composto da una trentina di soci del Cai di Bellano e da simpatizzanti di tutte le età è partito in bicicletta alla volta della Val Roseg, percorrendo la bella strada sterrata che, attraverso il bosco e costeggiando il torrente, raggiunge il rifugio Roseg Gletscher da dove si gode di una bellissima vista che spazia sui ghiacci del Pizzo Bernina e sul Piz Roseg. Dopo il pranzo al sacco in compagnia, il gruppo ha fatto rientro a Celerina per il medesimo percorso.

E’ stata invece annullata la salita alpinistica al Breithorn Occidentale (4165 m) in programma per lo scorso 6 e 7 luglio a causa del maltempo previsto che non avrebbe permesso ai quaranta iscritti una salita in sicurezza. In alternativa è stata effettuata, sabato 6 luglio, la salita alla Punta del Chiodo (3259 m) e alla Punta del Naso (3272 m) presso il Passo dello Stelvio alla quale hanno partecipato una trentina di soci.

Il direttivo ricorda infine che il 14 settembre si terrà la seconda edizione di Be-Boulder, evento di street boulder, organizzato dal sodalizio bellanese con il patrocinio del Comune di Bellano e il supporto delle attività e delle associazioni locali.