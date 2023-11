Forti piogge e frane: chiusi alcuni tratti del Viandante

Smottamenti sul sentiero a Dervio e Varenna

Possibili difficoltà di avvicinamento al tratto Lecco-Abbadia dopo la frana sul San Martino

LECCO – Ha dato un attimo di tregua il maltempo che nei giorni scorsi ha creato disagio nel Lecchese anche se la situazione è rimasta generalmente sotto controllo e i danni sono stati, per fortuna, tutto sommato esigui.

Nonostante le acque si siano calmate, gli effetti delle perturbazioni si stanno ugualmente manifestando: è di pochi istanti fa la notizia che sul Sentiero del Viandante a Varenna si è verificato un evento franoso che ha comportato la chiusura al transito tra l’intersezione con via alla Ronco e la località Nero.

Il percorso che unisce Lecco a Colico era già stato interessato da uno smottamento anche nel paese di Dervio tre giorni fa: due muri di contenimento di proprietà erano crollati per via delle forti piogge, uno di questi ha decretato la chiusura del Viandante tra la deviazione per i Ronchi e il ponte sulla Val Grande.

Difficoltà ad avvicinarsi al sentiero potrebbero sussistere anche a Lecco: il distacco roccioso di martedì sul San Martino ha portato a limitazioni di accesso nella sottostante via Stelvio e ai sentieri di avvicinamento e/o attraversamento del vallo paramassi.

Spostandosi dal Viandante ma rimanendo sempre sui sentieri ad Abbadia, dopo la passerella a lago a rischio esondazione, chiusa oggi con ordinanza anche la strada agrosilvopastorale in località Necrebbio, fino a nuovo avviso. La decisione di vietare il transito a seguito di uno smottamento, seppur di limitata entità, che però non rende possibile il passaggio in sicurezza.